26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартовал онлайн-марафон "Знакомство с Университетом гражданской защиты". Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Университета гражданской защиты МЧС Андрей Садовский.

В течение четырех дней представители приемной комиссии УГЗ будут в формате видеоконференции знакомить школьников страны с особенностями и порядком обучения в спасательном вузе Беларуси, а промежуточный итог онлайн-марафона подведут 30 октября проведением масштабного дня открытых дверей. Он также пройдет в формате видеоконференции. Старт ему будет дан в 11.00 на YouTube-канале вуза МЧС.

Сегодня на связь вышли учащиеся выпускных классов Витебской области. В ходе встречи представители приемной комиссии университета рассказали участникам о специальностях, формах и преимуществах при освоении образовательных программ. Кроме того, офицеры МЧС презентовали факультеты предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и техносферной безопасности, а также рассказали об алгоритмах действий будущих абитуриентов при поступлении в вуз и ответили на вопросы аудитории.

"Несмотря на то, что активную работу приемная комиссия университета начнет только летом 2022 года, познакомиться и задать свои вопросы можно уже сейчас, - отметил ответственный секретарь приемной комиссии Илья Борисевич. - В период с октября по март в университете МЧС запланировано более 30 онлайн-встреч с будущими абитуриентами и их родителями. Вопросы для таких встреч можно задать уже сегодня, позвонив по телефону приемной комиссии 8 (017) 345-33-38 или прислав в электронном виде на адрес umc@ucp.by.

По его словам, практика проведения таких встреч и их формат позволяют значительно расширить аудиторию абитуриентов, а также при помощи созданного в вузе МЧС видеоконтента увлечь их спецификой профессии.-0-