Стартовал первый этап международной социально-творческой программы "В будущее - с надеждой"

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартовал первый этап XXXV Международной социально-творческой программы "В будущее - с надеждой". Об этом БЕЛТА сообщили в Департаменте по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям.

На протяжении 35 лет в пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС районах Беларуси, а также приграничных районах России проходит международная социально-творческая программа "В будущее - с надеждой" (ранее "Чернобыльский шлях - дорога жизни"). Ее цель - поддержка талантливых детей и подростков, проживающих на территориях, пострадавших от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Творческая акция даст возможность ребятам выступить на одной сцене с известными артистами, музыкантами и исполнителями, показать свой талант и почувствовать свою значимость.

В этом году в программе принимает участие заслуженный коллектив Беларуси фольклорный ансамбль "Купалiнка", артисты Филармонии для детей и юношества при Белгосфилармонии (лауреаты международных конкурсов), артисты белорусской эстрады, творческая молодежь, талантливые дети и подростки из пострадавших от чернобыльской катастрофы районов. Лучшие юные артисты будут приглашены на финальный форум, который пройдет в Минске в октябре.

1 апреля концертная программа и мастер-класс прошли в Мозырском районе, 2 апреля - в Брагинском и Хойникском районах, 3 и 4 апреля - в Лельчицком, Наровлянском, Жлобинском и Калинковичском районах Гомельской области.

Творческая акция организуется в соответствии с мероприятиями по информационному обеспечению в рамках Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2021-2025 годы.

Организаторами проекта выступают Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС, Министерство культуры, Министерство образования, ЦК БРСМ, Белорусский фонд мира. Художественный руководитель программы - народный артист Беларуси Эдуард Ханок.-0-