Стартовал прием конкурсных материалов на лучшее освещение Года народного единства

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. С сегодняшнего дня начинается прием материалов на конкурс "Год народного единства". Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве информации.

Основными целями творческого конкурса "Год народного единства" являются: проведение государственной информационной политики, направленной на обеспечение государственных и общественных интересов, формирование и укрепление у населения гражданско-патриотических, духовно-нравственных качеств, белорусской идентичности, чувства единства в приумножении исторического и духовного наследия, проявившегося в подвигах и достижениях белорусского народа, приобщение молодого поколения к историко-культурным ценностям, приобретенным совместными усилиями белорусского народа за годы независимости страны, а также сплочение белорусского народа на основе идей суверенитета и независимости страны.

К участию в конкурсе допускаются средства массовой информации, зарегистрированные в Беларуси в установленном законодательством порядке, а также отдельные журналисты и творческие работники средства массовой информации по представлению юридического лица, на которое возложены функции редакции телевизионного, радиовещательного, печатного средства массовой информации, сетевого издания, информационного агентства, в соответствии с номинациями конкурса.

Материалы с 1 по 12 декабря представляются в Министерство информации с пометкой: "На конкурс "Год народного единства" по адресу: 220004, г.Минск, пр.Победителей, 11, кабинет 425.-0-