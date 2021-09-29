29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ стартовал прием заявок на новый сезон проекта "Студент БГУ на неделю". Целью акции является популяризация образовательной деятельности вуза, его специальностей, а также помощь абитуриентам в выборе будущей профессии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"В период осенних каникул с 1 по 5 ноября у школьников будет возможность стать частью старейшего белорусского вуза, посетить учебные занятия и студенческие мероприятия, познакомиться с преподавателями, администрацией БГУ. В этот период свои двери для учащихся откроют 18 факультетов и институтов", - рассказали в пресс-службе.

К участию приглашаются учащиеся 10-11 классов учреждений общего среднего и среднего специального образования, постоянно проживающие в Минске или имеющие возможность на время проведения проекта ежедневно приезжать на учебу в столицу.

Чтобы стать студентом на неделю, необходимо заполнить анкету и написать мотивационное письмо на тему "Почему я хочу стать студентом БГУ на неделю" до 4 октября для факультетов журналистики и химического, ФМО, ФПМИ и до 20 октября включительно для всех остальных факультетов и институтов. "Обратим внимание, что записаться можно только на один факультет", - добавили в вузе.

Организаторами профориентационного проекта выступают управление воспитательной работы с молодежью и Студенческий союз БГУ.

Проект "Студент БГУ на неделю" проводится с октября 2016 года во время весенних и осенних каникул школьников. Стартовой площадкой стал факультет журналистики БГУ. За период проведения его участниками стали 858 учащихся из разных регионов страны. Проект не имеет аналогов ни в одном белорусском университете по масштабу и количеству привлекаемых абитуриентов.-0-