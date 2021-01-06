6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартовал второй этап репетиционного тестирования, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

"Второй этап пройдет в январе-феврале. Это бланочное тестирование, которое проводят пункты репетиционного тестирования. Они объявляют свой график, проводят набор, запись. Поэтому абитуриенты уже могут записываться на это тестирование. Но я думаю, что через определенное время мы сможем подготовить и второй этап онлайн-тестирования", - рассказал Юрий Миксюк.

По его словам, репетиционное тестирование свою задачу выполняет. "Если говорить о бланочном тестировании, то оно не только по содержательной части позволяет абитуриентам посмотреть свои пробелы в знаниях, но и отработать технологию тестирования. Чтобы абитуриент, когда приходит на ЦТ, мог полностью погрузиться в процесс подготовки ответов, ему ничего не мешало и не усложняло его работу, чтобы все ему было знакомо. Бланочное тестирование еще позволяет и психологически подготовиться, так как ты в реальных условиях это делаешь", - отметил директор РИКЗ.

Юрий Миксюк подчеркнул, что в условиях пандемии пользуется спросом и онлайн-тестирование. "Оно позволяет не выходя из дома проверить свои знания, отработать технику. Для абитуриентов это очень полезная работа. Она полезна и для РИКЗ, поскольку мы смотрим, как абитуриенты справляются с теми или иными задачами. То есть, имеем обратную связь", - добавил он. -0-