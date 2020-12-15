Стартовал второй конкурс кластерных и социально значимых инициатив по проекту ПРООН

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь" объявляет второй конкурс инициатив по развитию предпринимательства в 12 пилотных районах Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщила специалист по связям с общественностью проекта Надежда Синельник.

Финансовая поддержка будет предоставлена для реализации инициатив по двум тематическим направлениям. Во-первых, для реализации кластерных инициатив, направленных на развитие и усиление конкурентоспособности участников будущего кластера. То есть в помощь комплексу мероприятий по организации и развитию кооперации между локальными юридическими и физическими лицами.

Второе направление - социально значимые инициативы, которые направлены на поддержку деловой инициативы по решению какой-либо социальной проблемы, развитию инклюзии или расширению помощи социально уязвимым группам.

"Лучшая стратегия для развития района - это выстраивание партнерства всех заинтересованных сторон: общественных организаций, частных и государственных учреждений, бизнесов и органов власти, которые совместными усилиями создают механизмы для устойчивого развития территории. Кроме того, все поддержанные инициативы должны способствовать достижению соответствующих Целей устойчивого развития в Беларуси и соответствовать социальным и экологическим стандартам ПРООН", - прокомментировал координатор проектов по социальному и экономическому развитию ПРООН в Беларуси Кирилл Стежкин.

Прием заявок проводится в электронном виде в период с 15 декабря 2020 года по 27 января 2021 года включительно на сайте конкурса https://www.prospring.by/.

А 22 декабря 2020 года состоится вебинар "Условия и особенности участия во 2-м Конкурсе инициатив по развитию предпринимательства", где можно получить информацию об участии в конкурсе, заполнении заявки. Специалисты проекта "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь" ответят на все вопросы с 14.00 до 16.30. Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться по ссылке https://undp.zoom.us/meeting/register/tZwpfuGvpjooHtOqMsNr1cIF7QyNGhPSbzBn.

Первый конкурс инициатив по развитию предпринимательства прошел в июне-августе 2020 года. По его итогам в 12 районах Беларуси в ближайшее время начнется реализация 33-х кластерных и социально значимых инициатив.

Проект "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь" финансируется Европейским союзом и реализуется ПРООН в партнерстве с Министерством экономики Республики Беларусь.-0-