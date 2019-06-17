Стартовала первая миссия очередной Глобальной оценки статистической системы Беларуси

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном статистическом комитете Беларуси сегодня начала работу первая миссия очередной Глобальной оценки национальной статистической системы республики, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белстате.

Организатором выступает Статистическая служба Европейского союза. До 21 июня эксперты данной службы, а также Европейской экономической комиссии ООН, Европейской ассоциации свободной торговли и независимые эксперты будут изучать структуру и организацию национальной статсистемы.

Предусмотрен углубленный обзор законодательства в области статистики, соблюдения Основополагающих принципов официальной статистики и Кодекса норм европейской статистики. При оценке учитывается внедрение системы менеджмента качества, использование человеческих, финансовых и IT-ресурсов. Эксперты уделят внимание производственным процессам, распространению статистической информации, коммуникации с ключевыми пользователями, развитию персонала, международному сотрудничеству. Предполагается в том числе глубокий обзор многоотраслевой статистики и статистики по отдельным сферам: бизнеса, сельского хозяйства, макроэкономической и социально-демографической статистики.

Также международные эксперты встретятся с иными производителями официальной статистики, пользователями официальной статинформации, представителями научного и академического сообщества, СМИ, международных организаций в Беларуси.

По результатам Глобальной оценки будет подготовлен подробный отчет и даны рекомендации по приоритетным направлениям развития национальной статсистемы республики.

Предыдущие адаптированные глобальные оценки проводились в Беларуси в октябре 2012 года и марте 2013-го.-0-