Стартовали районные туры семейного сельхозпроекта "Властелин села"

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В регионах Беларуси стартовали районные отборочные туры республиканского семейного сельскохозяйственного проекта "Властелин села - 2021", сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи, руководитель проекта Юлия Зинкевич.

"Завершается прием заявок для участия в популярном молодежном сельскохозяйственном проекте, идейным вдохновителем которого с 2007 года выступает БРСМ. Больше всего желающих побороться за титул "Властелин села - 2021" оказалось в Гомельском и Мозырском районах. Здесь заявки на участие в проекте подали по 10 молодых семей. По предварительным данным, планируется провести более 100 районных отборочных туров. Первые уже стартовали", - рассказала Юлия Зинкевич.

По ее словам, особенно насыщенной будет первая половина приближающегося лета, а к 15 июня станут известны имена семей, которые примут участие во втором (областном) туре "Властелина села".

"Безусловно, в зависимости от эпидситуации каждый районный комитет самостоятельно решает, каким будет проведение первого тура - очным или заочным. Но, как правило, это настоящий праздник для сельской молодежи с конкурсами и презентациями, - подчеркнула секретарь ЦК БРСМ. - К примеру, 2 июня в агрогородке Глыбочка Ушачского района Витебской области молодые семьи будут участвовать в конкурсах "Вiтаем па-беларуску", "Лучшее сельскохозяйственное подворье", "Мой дом - моя крепость", "Драники на колоде". В агрогородке Осиновщина Сморгонского района Гродненской области семейный праздник пройдет 5 июня. Молодые семьи района поборются за выход в областной тур в конкурсах визитных карточек "Давайте познакомимся", а также "Дровосек", "Сивка-бурка", "Мастер" и "Сельская спортивная эстафета".

Планируется, что областные туры проекта завершатся до 1 июля. Республиканский финал "Властелина села - 2021" запланирован на 9-10 июля в агрогородке Александрия Шкловского района Могилевской области. Он включен в официальную программу праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей").

Республиканский проект "Властелин села" способствует закреплению молодых семей на селе, популяризации сельхозтруда, поднятию престижа сельскохозяйственных профессий, укреплению семейных традиций и совершенствованию института семьи. Проект организуют Белорусский республиканский союз молодежи, Министерство образования, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Могилевский областной исполнительный комитет.-0-