Стартовали республиканские соревнования по летнему многоборью "Здоровье"

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В рамках республиканской спартакиады обучающихся колледжей - 2021 с 20 по 23 апреля проходят республиканские соревнования по летнему многоборью "Здоровье" Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве образования.

Соревнования проходят на спортивной базе Полесского государственного университета. В них принимают участие по 7 сборных команд регионов (84 обучающихся в возрасте от 15 до 26 лет и по 14 руководителей и представителей команд).

Общее руководство республиканским мероприятием и его проведение осуществляют Министерство образования, Министерство спорта и туризма, Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов и Республиканский учебно-методический центр физического воспитания населения.

Соревнования проводятся в три этапа. Первый - массовые соревнования в учреждениях профессионально-технического и среднего специального образования. Второй - соревнования среди обучающихся УПТО и УССО в областях и Минске. Третий этап - финальные соревнования среди сборных команд от регионов, которые организуют и проводят Республиканский учебно-методический центр физического воспитания населения и Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов.-0-