Стартовые цены на право заключения договоров аренды земельных участков в Беларуси могут быть снижены

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси рассматривается возможность снижения стартовых цен на право заключения договоров аренды земельных участков. Об этом сообщил в интервью телеканалу СТВ председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев, сообщает БЕЛТА.

"С государственными органами и бизнесом прорабатывается вопрос о возможности снижения стартовых цен на право заключения договоров аренды земельных участков, поскольку ряд аукционов (в процентном соотношении их достаточно много) оказываются изначально нерезультативными, - пояснил глава ведомства. - В этой связи бизнес поставил вопрос о том, что рынок в такой ситуации сам отрегулирует конечную стоимость".

Что касается системы предоставления земельных участков физическим лицам, то она "работоспособна и будет работать", убежден Андрей Гаев. Вместе с тем сейчас прорабатывается "наболевший" вопрос в отношении ситуаций, когда появляется долевой собственник иностранец, а одним из оставшихся собственников участка является гражданин Беларуси. "Возникает конфликт - действующие нормативы не позволяют сохранить земельный участок в частной собственности у гражданина нашей страны. Предлагается разрешить нахождение земельных участков в частной собственности всем гражданам без исключения, - сказал председатель Госкомимущества. - Такие же моменты возникают и при совершении сделок с долями, поэтому также предлагается дать возможность приобретать доли иностранным гражданам на территории Беларуси, как и гражданам Республики Беларусь".

Кроме того, Госкомимущество работает над совершенствованием учета государственной собственности. По словам главы ведомства, уже сделан серьезный шаг в формировании единой базы, которая привязана к картографическому интерфейсу, однако необходимо двигаться дальше: "В настоящее время подготовлен соответствующий проект указа главы государства, который позволит сделать следующий шаг: можно будет переходить к электронным формам составления различного рода отчетности, которая сегодня составляется в бумажном виде, и, по сути, получать информацию о появившихся, предлагаемых к вовлечению в оборот объектах в режиме реального времени".

Вносятся правки и в указ, регулирующий земельные отношения, чтобы разрешить вопрос, касающийся прекращения срочных прав на земельные участки. Речь идет о том, чтобы обязать местные органы власти (исполнительные комитеты) осуществлять контроль за истечением сроков аренды земельных участков.

Глава ведомства прокомментировал также ситуацию с компанией "Реви Тар Инвест", которая обсуждалась во время Большого разговора с Президентом. "Мы эту ситуацию анализировали в плане прохождения документов для оформления недвижимости, потому что все регистрации осуществляются в организациях, подчиненных комитету, и документы, которые были представлены для регистрации, соответствовали законодательству в полном объеме. Вопрос только в вынесении решений", - резюмировал Андрей Гаев.-0-