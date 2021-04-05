Стартует обучающий практикум для молодежных лидеров ФПБ и БРСМ

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси и Белорусский республиканский союз молодежи сегодня в Минске дают старт мероприятиям обучающего практикума молодежного актива "Роль молодежи в формировании корпоративной среды", сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Прохоров.

"На протяжении трех дней лидеры союза молодежи и актив профсоюзных организаций учреждений высшего образования страны примут участие в совместном обучающем практикуме. С такой инициативой выступили сами ребята. Основной идеей мероприятия является выработка конкретных предложений по взаимодействию первичных организаций союза молодежи и профсоюзной организации в высшей школе. В ходе практикума будут определены четкие и понятные для ребят позиции, способствующие работе в унисон. Без дублирования друг друга в вопросах временной трудовой занятости, заселения в общежития, начисления стипендий, проведения совместных мероприятий. Планируется обсудить актуальные вопросы, которые волнуют современное студенчество. Безусловно, хочется отметить, что в первую очень важно знакомство лидеров наших организаций, живое общение, развитие корпоративной культуры", - рассказал Александр Прохоров.

Совместное мероприятие состоится 5-7 апреля на базе молодежного образовательного центра ФПБ в Логойском районе. Для лидерского актива подготовлена насыщенная программа, направленная на развитие компетенций командообразования. Особое внимание будет уделено гражданско-патриотическому воспитанию молодежи.

По словам второго секретаря ЦК БРСМ, во время мероприятия планируется презентовать лучшие практики. "У нас во многих университетах страны наработан богатый опыт взаимодействия первичных организаций БРСМ и ФПБ, лучшие наработки презентованы в рамках практикума. Уверен, что участники очень многое почерпнут и возьмут за основу в свой работе. Деятельность каждой первичной организации должна быть организована с максимальной отдачей на благо общества и государства", - отметил он.

ФПБ и БРСМ делают конкретные шаги, направленные на консолидацию молодежи страны и всего общества. "Весьма символично, что старт нашего совместного мероприятия пройдет в Храме-памятнике в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших. Ведь именно этот храм в Год народного единства стал площадкой для объединения крупнейших общественных организаций страны, которые подписали меморандум о совместной работе по патриотическому направлению и объединению усилий", - дополнил Александр Прохоров.

Совместный молодежный проект ФПБ и БРСМ стал очередным шагом в реализации как трехстороннего соглашения, так и меморандума, подписанного общественными организациями патриотической направленности 22 марта в Минске во время открытого диалога "Беларусь: вчера, сегодня, завтра".-0-