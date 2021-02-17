Стартует серия бесплатных вебинаров для открывающих свой бизнес женщин

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект ProWomen By запускает бесплатный курс о развитии бизнеса в онлайн #staytuned, сообщает БЕЛТА со ссылкой на организаторов.

Некоммерческая организация ProWomen By по поддержке молодых женщин подготовила серию вебинаров под общим названием "Digital-среда", которые будут проходить по средам с февраля по апрель. Для участия необходимо лишь зарегистрироваться на сайте ProWomen By.

На встречах участницам расскажут о выходе в Digital, цифровых продуктах и полезных инструментах, которые помогут усилить позиции бизнеса в онлайн. Своими советами с предпринимательницами и теми, кто только планирует открыть свое дело, поделятся приглашенные бизнес-эксперты.

Первая онлайн-встреча состоится уже сегодня в 19.00 и будет посвящена открытию своего дела. Маркетинговый аналитик, соосновательница интернет-сервиса Анна Огородникова поможет разобраться с перспективами выхода на рынок с тем или иным продуктом, расскажет, что такое cust dev, как протестировать гипотезы с минимальными вложениями и найти первых клиентов.

Первая серия бесплатных вебинаров #staytuned стартовала в марте 2020 года, став ответом на пандемию (темы встреч были посвящены адаптации бизнеса к изменениям в условиях COVID-19). За три месяца организаторы провели 12 вебинаров, которые собрали 1,5 тыс. просмотров. В онлайн-мероприятиях поучаствовали девушки из 44 городов Беларуси и 36 зарубежных.-0-