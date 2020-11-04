4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартует второй этап проекта БРСМ для школьников "#МояПервая10", сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александра Гончарова.

Проект реализуется в начале каждой учебной четверти. "Его цель - стимулирование школьников получать знания, разработка и внедрение новых форм работы с молодежью. Участвовать могут ребята 8-11 классов средних школ, которые во время акции получили по одному из предметов отметку "10 баллов", - рассказала Александра Гончарова.

Участнику нужно с 9 по 15 ноября опубликовать селфи со страницей дневника, где проставлена отметка "10", в социальных сетях с хештегом #мояпервая10.

"В первом этапе участвовали более 300 учеников. Есть позитивные отзывы о проекте. Победителей ожидают промонаборы с эмблемой БРСМ", - добавила секретарь ЦК БРСМ.

Александра Гончарова напомнила: молодежный проект "#МояПервая10" - это инициатива Гомельской областной организации БРСМ, поддержанная на республиканском уровне.-0-