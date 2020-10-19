Стартуют областные этапы республиканского проекта "Студент года"

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартуют областные этапы республиканского конкурса "Студент года", сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Юлия Зинкевич.

"Первыми областные этапы принимают Витебск и Брест - 22 и 23 октября соответственно. Далее подключатся остальные регионы. Республиканский этап планируется провести в ноябре-декабре. В нем примут участие по одному победителю от каждой из областей и четыре от Минска. В конкурсе состязаются студенты дневной формы обучения учреждений высшего образования. Предпочтения отдаются молодым людям, которые ведут активную научную, творческую, спортивную, общественную жизнь и имеют средний балл по результатам последних двух семестров не менее 8,0", - рассказала Юлия Зинкевич.

Для участников подготовлены разнообразные конкурсные испытания. "Первое - конкурс-визитка. Участнику необходимо представить самого себя в любой творческой форме. Здесь будет оцениваться уровень сценической культуры, оригинальный подход, раскрытие темы, артистизм, допускается участие группы поддержки до шести человек. Следующий конкурс ораторского мастерства позволит представить свою будущую специальность. Студентов также ожидают интеллектуальный и творческий конкурсы, конкурс защиты проектов. А вот конкурс видеороликов "Я - студент/Универ" оценят пользователи интернета. Обладателем титула "Студент года ONLINE" становится финалист, набравший наибольшее количество голосов в процессе онлайн-голосования", - рассказала секретарь ЦК БРСМ.

Основные задачи республиканского конкурса "Студент года" - развитие творческого потенциала молодежи, совершенствование программ подготовки лидеров из числа студенческой молодежи, поддержка социально значимой деятельности, повышение престижа знаний и популяризация профессий. -0-