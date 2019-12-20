"Старый" Новый год, или Новый год из прошлого в фото БЕЛТА — ОЧЕРЕДНАЯ ПЯТЕРКА

Во время новогоднего праздника а Речице, январь 1990 г. Фото райгазеты "Днепровец"

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. До Нового года остались считанные дни, Беларусь готовится встретить очередное десятилетие двухтысячных. Более ста лет БЕЛТА в будни и праздники наблюдает за жизнью страны. В преддверии праздника корреспонденты агентства подобрали уникальные фотографий из прошлого - немного наивные, но зато искренние и душевные. Смотрите очередную пятерку снимков и узнавайте своих близких или знакомых, а может, и себя в детстве.

Фото Белокс, В.В. Козлова

Посланцы Ганы - студенты строительного факультета Белорусского политехнического института - украшают новогоднюю елку в общежитии института, 28 декабря 1968 г.

Фото газеты "Витебский рабочий"

На городском новогоднем празднике в облисполкоме (г. Витебск), 6 января 1966 г.

Фото газеты "Физкультурник Белоруссии", Н. Крухтанов

Во время праздника "Проводы Зимы" в Могилевском парке культуры и отдыха, 11 февраля 1975 г.

Фото ЦГАКФФД БССР

Маскарад в Доме культуры Автопромстроя в Минске, 1949 г.

Фотоподборка БЕЛТА и Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов (БГАКФФД).-0-