"Старый" Новый год, или Новый год из прошлого в фото БЕЛТА — ОЧЕРЕДНАЯ ПЯТЕРКА

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. До Нового года остались считанные дни, Беларусь готовится встретить очередное десятилетие двухтысячных. Более ста лет БЕЛТА в будни и праздники наблюдает за жизнью страны. В преддверии праздника корреспонденты агентства подобрали уникальные фотографий из прошлого - немного наивные, но зато искренние и душевные. Смотрите очередную пятерку снимков и узнавайте своих близких или знакомых, а может, и себя в детстве.
Посланцы Ганы - студенты строительного факультета Белорусского политехнического института - украшают новогоднюю елку в общежитии института, 28 декабря 1968 г.
На городском новогоднем празднике в облисполкоме (г. Витебск), 6 января 1966 г.
Во время праздника "Проводы Зимы" в Могилевском парке культуры и отдыха, 11 февраля 1975 г.
Маскарад в Доме культуры Автопромстроя в Минске, 1949 г.
Фотоподборка БЕЛТА и Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов (БГАКФФД).-0-