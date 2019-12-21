"Старый" Новый год, или Новый год из прошлого в фото БЕЛТА - ОЧЕРЕДНАЯ ПЯТЕРКА

Раздача подарков на проводах зимы в саду-яслях №22 Бреста, 22 февраля 1967 г.

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. До Нового года остались считанные дни, Беларусь готовится встретить очередное десятилетие двухтысячных. Более ста лет БЕЛТА в будни и праздники наблюдает за жизнью страны. В преддверии праздника корреспонденты агентства подобрали уникальные фотографий из прошлого - немного наивные, но зато искренние и душевные. Смотрите очередную пятерку снимков и узнавайте своих близких или знакомых, а может, и себя в детстве. Ребята детского сада №9 Минского тракторного завода готовятся к Новому году, 30 декабря 1952 г. Минчане в канун Нового года приобретают елочные игрушки в ГУМе, 24 декабря 1959 г. Дед Мороз танцует с детьми на праднике Зимы в парке Челюскинцев в Минске, 18 февраля 1962 г. Снегурочка - Татьяна Дегтярева - раздает подарки ребятам на новогоднем утреннике в детском саду №130 Минска, 20 декабря 1961 г. Фотоподборка БЕЛТА и Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов (БГАКФФД).-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!