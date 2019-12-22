"Старый" Новый год, или Новый год из прошлого в фото БЕЛТА - ОЧЕРЕДНАЯ ПЯТЕРКА

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. До Нового года остались считанные дни, Беларусь готовится встретить очередное десятилетие двухтысячных. Более ста лет БЕЛТА в будни и праздники наблюдает за жизнью страны. В преддверии праздника корреспонденты агентства подобрали уникальные фотографий из прошлого - немного наивные, но зато искренние и душевные. Смотрите очередную пятерку снимков и узнавайте своих близких или знакомых, а может, и себя в детстве.
В отделе елочных украшений Минского универмага в предпраздничные дни, 15 декабря 1969 г.
Мастер колесного цеха вагоноремонтного завода им.Мясникова А.Комина с дочкой осматривают елку в ГУМе в канун Нового 1960 г.
Дед Мороз вручает приз за лучшее исполнение танца юному гимнасту Саше Иваневскому на новогоднем празднике в Барановичской детской спортивной школе, 3 января 1965 г.
Во время праздника снежных фигур "Метелица" в Минске, 1987 г.
Фотоподборка БЕЛТА и Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов (БГАКФФД).-0-