Стационарная сеть сейсмических наблюдений будет работать в районе БелАЭС

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стационарная сеть сейсмических наблюдений будет работать в районе Белорусской АЭС. Об этом сообщил заведующий геофизической обсерваторией Центра геофизического мониторинга Национальной академии наук Беларуси Аркадий Аронов в пресс-центре БЕЛТА, комментируя выполнение национального плана действий по итогам проведения стресс-тестов БелАЭС.

"Одно из мероприятий - развитие и модернизация сети сейсмических наблюдений, ее перевод в разряд стационарных. Сейчас работает временная сеть, которая регламентируется нормативной документацией на этапе проектирования и строительства. Следующая модернизированная сеть будет создана, чтобы следить за геодинамической стабильностью на этапах эксплуатации станции и вывода из эксплуатации", - рассказал Аркадий Аронов.

По его оценке, Беларусь в сейсмическом отношении расположена, наверное, в одном из самых спокойных мест. "Однако мартовские события 2011 года в Японии, которые привели к аварии на АЭС "Фукусима", заставили мир пересмотреть взгляды на то, каким образом относиться к вопросу безопасности даже в сейсмически спокойных областях", - пояснил ученый. Поэтому в нацплане действий по итогам стресс-тестов БелАЭС были обозначены в том числе мероприятия, касающиеся сейсмоустойчивости.

Один из пунктов плана - исследовать природу Гудогайского сейсмического события 1908 года, это наиболее близкое к БелАЭС сеймическое событие. Такая научная работа проведена. "Это сложная вещь - заниматься изучением природы исторического землетрясения, поскольку оно не было зарегистрировано инструментально, а только по одному литературному источнику. Однако нельзя отбрасывать факт, что это землетрясение было", - отметил Аркадий Аронов. В нацплане также значится актуализация каталога сейсмических событий в районе 300 км от БелАЭС.

Как сообщалось, Беларусь в добровольном порядке в 2016-2018 годах провела по процедуре Европейского союза стресс-тесты АЭС, в ходе которых детально проанализирована устойчивость атомной электростанции к внешним природным воздействиям и их сочетанию. Документ содержит 23 мероприятия со сроками их реализации с 2019 по 2025 год.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" вблизи Островца Гродненской области. Первый энергоблок введен в эксплуатацию в 2021 году, второй будет введен в I полугодии 2022-го.-0-

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