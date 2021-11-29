Стационарный пункт для работы медиков откроется в ТЛЦ на границе

29 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В пункте размещения беженцев откроется стационарный пункт для приема беженцев медиками, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня идет 22-й день для беженцев на границе. Находятся они в пункте временного размещения в транспортно-логистическом центре рядом с пунктом пропуска "Брузги". Беженцы обеспечиваются всем необходимым, в том числе и медицинским облуживанием. Круглосуточно у пункта размещения дежурят две бригады скорой помощи.

За консультативной и амбулаторной помощью к медикам каждый день обращаются от 100 до 200 беженцев. Прием ранее велся на базе автомобилей СМП. Для того чтобы повысить качество оказываемой помощи, а также создать более комфортные условия для работы медиков, принято решение об оборудовании стационарного пункта. С 30 ноября, как планируется, медики будут принимать пациентов уже в помещении.

Уделяется повышенное внимание и соблюдению гигиены среди беженцев. Несколько дней назад открылась полевая баня. Ее работу сделают постоянной. Сегодня в ТЛЦ открылась импровизированная парикмахерская. За недели скитаний у границы и проживания в лагере многим беженцам требуются услуги парикмахера. Специалисты из Гродненского колледжа бытового обслуживания дали здесь несколько мастер-классов, дальше стричь будут сами беженцы. Ведь некоторые из них работали по этой специальности на родине. Необходимые инструменты предоставлены.-0-