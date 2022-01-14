Стационары готовят к возможному увеличению заболеваемости COVID-19

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стационары Беларуси готовят к возможному увеличению заболеваемости COVID-19, сообщил в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ доктор медицинских наук, профессор Игорь Карпов.

"Мои уважаемые коллеги разъезжаются по регионам, на местах обсуждаются необходимые мероприятия по подготовке в том числе стационаров к возможному увеличению заболеваемости", - сказал Игорь Карпов, добавив, что такая работа проводилась и ранее.

Говоря об омикрон-штамме, главный внештатный инфекционист отметил, что мутации вируса - закономерный процесс, поскольку "вирус всегда ищет новые контингенты". По имеющимся данным, этот вариант более заразен, но вызывает менее тяжелое заболевание. "Вирус распространяется быстрее, он более заразен, это правда. С другой стороны, ему нужно закрепляться в тех локусах, в которые попал", - сказал главный внештатный инфекционист, добавив, что это становится возможным в результате более низкой вирулентности.

Впрочем, менее серьезно к омикрону относиться не стоит, считает Игорь Карпов. "Когда разговор идет о врачах нашей специальности, с какими потоками мы можем столкнуться, следует заметить: если будет больше пациентов и даже с меньшей тяжестью заболевания, все равно надо достаточно серьезно относиться к происходящему в настоящее время", - сказал он.

Как сообщил ранее заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций БелМАПО Юрий Горбич, подъем заболеваемости COVID-19 в Беларуси ожидается к концу января - началу февраля.-0-

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