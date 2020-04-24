Стационары и поликлиники в большие выходные будут работать - Минздрав

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стационары и поликлиники в большие выходные будут работать, сообщила сегодня журналистам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хочу обратить внимание на изменение работы медицинских учреждений на время праздников. Вплоть до 10 мая наши учреждения работают в особом режиме. В ближайшие четыре дня и стационарные, и амбулаторные учреждения будут работать", - сказала Елена Богдан.

При возникновении первых признаков заболевания замминистра настоятельно попросила обращаться в лечебные учреждения, чтобы не упустить время. "Звоните, если необходимо, обращайтесь в приемные отделения. Вся необходимая помощь будет оказана, - подчеркнула она. - Помните, мы остаемся на работе ради вас и просим не совершать лишние поездки, не покидать свою территорию, оставаться дома ради нас. Мы готовы оказать медицинскую помощь в любое время".

В связи с эпидемиологической ситуацией существенно изменились условия работы поликлиник. Созданы специальные бригады, которые в обязательном порядке оснащены средствами индивидуальной защиты. В определенные дни они выезжают к пациентам на дом. Бригады оснащены пульсоксиметрами. Планируется, что в будущем они будут оснащены экспресс-тестами для контроля излеченности и выздоровления пациентов.

В настоящее время пациенты с бессимптомными и легкими формами коронавируса лечатся на дому. Принимая такое решение, медики оценивают риски утяжеления заболевания и возможности к самоизоляции. "Коечного фонда у нас достаточно, поэтому идем достаточно взвешенно и избирательно. Если у пациента нет возможности для самоизоляции дома, даже при бессимптомном и легком течении ему предоставляется возможность находиться на стационарном лечении", - отметила Елена Богдан. Она добавила, что это касается всех регионов и Минска.

Наиболее тяжелые пациенты переводятся в медучреждения областного уровня и Минска. На сегодня под особым контролем медиков 114 человек, включая тех, кто находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Проведены консилиумы. Организовано круглосуточное консультирование по телемедицинской конференц-связи.

Кроме того, на постоянной основе в регионы выезжают инфекционисты, реаниматологи, эпидемиологи как для консультации пациентов с тяжелым и среднетяжелым течением заболевания, так и для методической помощи.-0-