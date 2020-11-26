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26 ноября 2020, 14:41

Ставки уменьшить, но штраф за неуплату вырастет - как предлагают решать проблему дорожного сбора

Фото из архива
Фото из архива

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожный сбор все-таки хотят отвязать от техосмотра, включать его в стоимость топлива посчитали нецелесообразным. Как будут решать проблему дорожного сбора, обсудили сегодня на расширенном совещании постоянных комиссий Палаты представителей по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи и по бюджету и финансам, передает корреспондент БЕЛТА.

Какие новшества предлагаются

Новые подходы в уплате дорожного сбора обозначил председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Игорь Комаровский. Депутаты и правительство посчитали, что наиболее приемлемым будет вариант упразднить госпошлину и ввести вместо нее плату за пользование дорогами и отдельными элементами улично-дорожной сети. Она будет взиматься независимо от техосмотра. Предполагается, что платить можно будет дифференцированно - за месяц, несколько месяцев, год или два.

Для физлиц ежемесячные ставки хотят снизить на 10% по сравнению с действующими размерами платы, если платишь за год и более - скидка будет 20%. Для организаций снижение действующих ставок предлагают на 20%. Для ветеранов ВОВ и инвалидов будут льготные условия. Платить можно будет через ЕРИП.

Контроль за уплатой предполагается с помощью фото- и видеофиксации.

Учитывая многочисленные пожелания граждан, Игорь Комаровский предложил дополнить этот вариант подходом, при котором ставка сбора будет рассчитана на килограмм разрешенной максимальной массы транспортного средства, что будет учитывать реальное влияние транспорта на дорожное полотно. "При этом ставки следует рассчитать таким образом, чтобы не прийти к повышению платежей по сравнению с теми, которые бы вносились плательщиками при существующей системе", - пояснил депутат.

Почему сложно включить сбор в цену топлива

Одна из причин, почему не хотят включать дорожный сбор в стоимость топлива, - это единовременно рост цен на бензин (по расчетам Минфина, примерно на 10 копеек) и инфляционное влияние на экономику. Кроме того, поясняет первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко, нужно будет вернуть средства тем, кто уже заплатил сбор и для кого подорожало топливо. Это значит, что в дорожном фонде возникнет кассовый разрыв порядка Br120 млн.

Но главной причиной невозможности реализации такого варианта Минфин называет возможное снижение доходов бюджета в результате вынужденного уменьшения налоговой составляющей в цене на топливо из-за ежегодного повышения стоимости нефти для белорусских НПЗ.

"Сегодня мы находимся в ситуации неопределенности со стоимостью нефти. В Российской Федерации реализуется налоговый маневр, в результате для нас ежегодно происходит удорожание нефти. Соответственно, это влияет на эффективность нефтепереработки и выливается в необходимость увеличения цен на топливо на внутреннем рынке", - пояснил Дмитрий Кийко.

"Поэтому если наложить на те 10 копеек (дорожного сбора. - Прим. БЕЛТА) еще и ежегодный рост стоимости топлива в связи с налоговым маневром (это тоже порядка 20 копеек), то на среднесрочном горизонте мы можем получить диспаритет цен с Российской Федерацией", - отметил первый замминистра.

Это значит, что при существенном отличии цен на топливо в Беларуси и РФ в нашей стране будут меньше заправляться транзитные перевозчики, объемы реализации топлива в Беларуси упадут, есть риск серых перетоков топлива из России.

Чтобы не допустить существенного различия с российскими ценами на топливо, в Беларуси будут вынуждены снижать налоговую составляющую в цене на бензин.

"Поэтому на горизонте порядка трех лет мы полностью этот доходный источник в стоимости топлива нивелируем. Т.е. произойдет его замещение на обычные акцизы. При этом мы начнем снижать акцизы, и этот доходный источник перестанет существовать", - констатировал первый замминистра.

Возникнет вопрос: как взимать дорожный сбор отдельно от топлива, если его стоимость уже подняли, объяснив это включением сбора в цену бензина.

"После того как мы объявим гражданам, что включили дорожный сбор в топливо, будет очень трудно восстановить этот платеж в другом виде (в качестве отдельного платежа, не включенного в топливо. - Прим. БЕЛТА)", - отметил Дмитрий Кийко.

Позицию Минфина поддержала заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Светлана Гурина. По ее словам, включение дорожного сбора в цену топлива не решает проблему справедливости взимания сбора. Например, большие объемы топлива закупают для "Беларуськалия", чья техника работает в шахте и не участвует в дорожном движении, для БЖД, а также судоходства.

"Идеального варианта нет. Какой бы мы ни выбрали, он все равно будет не идеален, мы все равно будем слышать критику наших потребителей, почему мы такой механизм выбрали", - отметила Светлана Гурина. Например, некоторые потребители не против включения дорожного сбора в цену топлива, но одновременно не согласны, что бензин должен подорожать для них.

Зампред "Белнефтехима" констатировала, что белорусские НПЗ покупают нефть по цене, которая составляет 85% от мировой. В 2021 году она составит 88-90% от мировой цены.

Что будет за неуплату дорожного сбора и где справедливость

Одна из главных предлагаемых новаций - значительно увеличить штраф за невнесение дорожного сбора. Сейчас это максимум 3 базовые величины (1 БВ - Br27). По новым правилам, штраф будет в размере двукратной годовой ставки дорожного сбора. При уплате этой суммы физлицо освободят на год от внесения этого сбора. По сути, одна годовая ставка сбора - это непосредственно его оплата, еще одна годовая ставка - штрафная санкция.

По оценкам Минфина, новый механизм может принести в дорожный фонд дополнительно около Br150 млн в год. Сейчас ежегодно собирается около Br300 млн. Минфин ожидает, что с изменением порядка уплаты поступления вырастут до Br450-500 млн в год.

Депутат Палаты представителей Валерий Воронецкий задался вопросом, насколько вообще справедливы предлагаемые подходы, какова природа этого сбора, почему его вносят владельцы авто и должны ли платить за пользование дорогами велосипедисты, пешеходы и пассажиры общественного транспорта.

Дмитрий Кийко согласился, что в зависимости от страны есть разные подходы - кто-то включает сбор в топливо, где-то в экологический сбор или вводит плату за автобаны. "Природа этих платежей разная, но в большинстве стран, которые серьезно развивают свою дорожную инфраструктуру, они присутствуют в том или ином виде, - сказал он. - Что касается пассажиров, пешеходов, то поскольку здесь нет прямой зависимости между эксплуатацией автотранспортного средства и дороги, а физлицо участвует косвенно, то финансирование дорожной инфраструктуры реализуется посредством уплаты других налогов". Например, подоходного налога, НДС и др.

Поэтому Минфин считает, что пешеходы, велосипедисты и пассажиры общественного транспорта через другие налоги участвуют в финансировании государственных расходов, соответственно, отдельных платежей для них вводить не нужно.

Валерий Воронецкий все же считает, что новая схема дорожного сбора сложна в администрировании, и ГАИ не должна контролировать его уплату, поскольку у нее другие функции.

"Если я плачу в налогах и сборах на содержание государства, а потом еще отдельно... Извините, мы все одинаково пользуемся нашими дорогами. Если я не пользуюсь автомобилем, то иду пешком, еду на велосипеде, общественном транспорте. У нас иностранцы платят за автобаны, кстати, в большинстве стран все граждане платят за автобаны, никто не платит за дороги в городах и в сельской местности. Потому что, как вы правильно сказали, они поддерживают это своими налогами. А автобаны - это отдельная система, где есть соответствующий контроль, - высказался депутат. - У меня нет автомобиля, но я просто солидарен".

Позиция ГАИ

Заместитель начальника главного управления ГАИ МВД Александр Занимон обратил внимание, что взимание повышенной платы за невнесение сбора не должно трансформироваться в административную ответственность, это должен быть гражданско-правовой механизм.

"Я не знаю, заметят ли люди, что им разрешили платить по месяцам. Но я точно знаю, они заметят, что увеличили штрафы за неуплату", - отметил Александр Занимон.

"Надо платить просто", - парировала депутат из зала.

Вопросы есть и к системе контроля уплаты дорожного сбора.

"Контроль должен быть однозначно в автоматическом режиме, потому что стояние инспектора на дороге и составление материалов - это не вчерашний, а позавчерашний день. Госавтоинспекция максимально настроена на то, чтобы присутствие инспектора на дороге связывалось не с применением административных санкций, а с оказанием помощи участникам дорожного движения", - сказал Александр Занимон.

По его мнению, природа этого платежа - налоговая, поэтому непонятно, почему его администрированием должно заниматься МВД.

"Это не функция милиции - гоняться за неплательщиками налогов", - считает он.

Когда введут новые правила

Новый механизм предлагалось ввести с 1 января 2021 года. Вместе с тем пока нет определенности по некоторым ключевым вопросам, например, кто будет контролировать уплату сбора и как будет работать система штрафов. Возможно, контролировать будет Транспортная инспекция Минтранса.

Возможен компромисс - установить новые правила с 1 апреля 2021 года, а систему контроля за уплатой сбора наладить в более поздние сроки.

И депутаты, и представители министерств согласились - решение проблемы неоправданно затянулось. Собираемость сбора снизилась, поскольку люди не знают, чего ожидать - возможно, выгоднее было бы заплатить по новой схеме, констатируют депутаты.

Была инициатива приостановить взимание дорожного сбора, пока не будет указа о новом механизме, но такое решение не принято. -0-

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