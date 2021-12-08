Степаненко: членам союза женщин выпала особая миссия работать волонтерами в ТЛЦ

8 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Членам Белорусского союза женщин выпала особая миссия работать волонтерами в транспортно-логистическом центре на белорусско-польской границе, где уже месяц находятся беженцы. Об этом заявила корреспонденту БЕЛТА председатель Гродненской областной организации БСЖ Ирина Степаненко.

"С первого дня их пребывания более 300 волонтеров женской организации из всех регионов Гродненщины и города Минска включились в работу, - уточнила она. - На сегодня, если подвести итог, то только гродненской организацией собрано более 5,3 т гуманитарного груза. В целом по республике каждая областная организация оказала помощь, и не один раз".

Сегодня на границе работает очередная команда волонтеров Щучинского района - активистки женского движения. В их функции входит раздача продуктов питания, санитарно-гигиенических средств и организация посещения беженцами полевой бани.

"Я сама здесь с первого дня. Все волонтеры тепло, по-матерински относятся к детям: то куртку им застегнут, то шапку оденут. Такая забота действительно присуща нашим женщинам", - отметила Ирина Степаненко. -0-

Ирина Степаненко