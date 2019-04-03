STEPS-исследование факторов риска неинфекционных заболеваний планируют повторно провести в Беларуси

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Повторное STEPS-исследование факторов риска неинфекционных заболеваний планируют провести в Беларуси в 2020 году, сообщил журналистам представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"Да, у нас есть это в планах. Мы согласовали с министерством (здравоохранения. - Прим. БЕЛТА), был подтвержден такой запрос. Мы планируем проведение повторного исследования в 2020 году", - сказал Батыр Бердыклычев.

По его словам, результаты такого исследования могут использоваться при подготовке следующей госпрограммы "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь". Обновленная информация позволила бы увидеть прогресс и скорректировать планы и стратегии.

Вместе с тем соответствующий вопрос зависит от финансирования.

Впервые широкомасштабное исследование STEPS на национальном уровне проводилось в Беларуси в 2016-2017 годах. Основной этап проходил с октября 2016 года по февраль 2017-го, обработка и анализ материалов - с марта по май. Участниками STEPS стали около 6 тыс. белорусов в возрасте от 18 до 69 лет, проживающих во всех регионах республики. В процессе исследования определялась распространенность основных поведенческих и биологических факторов риска неинфекционных заболеваний среди взрослого населения, таких как употребление табака и алкоголя, гиподинамия, нездоровое питание, избыточный вес и ожирение, повышенное артериальное давление, высокое содержание глюкозы и липидов в крови, а также средний популяционный уровень потребления соли и протеинов.-0-