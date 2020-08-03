Стержневой темой Послания станет укрепление суверенитета Беларуси - Марзалюк

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стержневой темой Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию станет укрепление суверенитета Беларуси. Такое мнение журналистам высказал председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Марзалюк считает, что самой важной темой Послания будет укрепление суверенитета и национальной независимости. "На этих выборах решается, как это ни пафосно звучит, будет ли Беларусь независимой, суверенной, самодостаточной страной, - отметил парламентарий. - Эти выборы проходят под беспрецедентным внешним прессингом".

"Александр Лукашенко емко даст понять, что страна не продается ни за какие коврижки, скажет о том, как мы будем развиваться, как будем укреплять суверенитет и независимость", - добавил депутат.

Еще одной темой послания, как ожидает Игорь Марзалюк, станет развитие Союзного государства, ЕАЭС, ОДКБ. "Это очень важный момент. Беларусь всегда была верным союзником и всегда исполняла взятые на себя обязательства", - подчеркнул парламентарий.

"Наши претензии сводятся к одному - равность условий, конкуренции, исполнение взятых на себя обязательств нашими партнерами", - добавил он.

Сегодня согласно закону о Национальном собрании и регламенту Палаты представителей депутаты приняли решение о проведении совместного заседания палат парламента для заслушивания обращения Президента Александра Лукашенко с ежегодным Посланием белорусскому народу и Национальному собранию.

Как сообщалось, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко объявил открытой внеочередную сессию в соответствии с указом от 24 июля 2020 года №294.

Парламентарии ратифицировали исполнительную программу между правительствами Беларуси и Египта о сотрудничестве в сфере высшего и послевузовского образования. Принят проект закона о присоединении Беларуси к протоколу об обмене информацией в электронном виде между странами СНГ для осуществления налогового администрирования.

Кроме того, Палата представителей ратифицировала соглашение об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в ЕАЭС.-0-