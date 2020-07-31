Стилизованное панно "За Беларусь!" создадут участники форума "Олимпия - 2020"

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стилизованное панно "За Беларусь!" создадут участники XV Спортивно-образовательного форума для работающей молодежи "Олимпия - 2020", сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ Александра Гончарова.

Двухдневный форум для работающей молодежи начнется сегодня во второй половине дня. По традиции палаточный городок разместится на берегу речи Ислочь в урочище Дубы Воложинского района Минской области. Он объединит 600 молодых людей в составе 13 команд, в их числе команда проекта "Молодежный поезд "#Беларусь. Моладзь. Натхненне".

"Девиз нынешнего форума - "За Беларусь!". Этой тематике будут посвящены открытый диалог "Беларусь: вчера, сегодня, завтра" - центральное мероприятие молодежной встречи, интерактивная площадка "Паштоўка.БЕЛ", интеллектуальный турнир "Сохраняя - приумножаем" и деловая игра "Азбука гражданина". Кроме того, с помощью акриловых красок молодежь создаст панно площадью 42 кв.м, сочетающее в себе слоган "За Беларусь!", колористику элементов государственного флага и стилизованное изображение аиста", - рассказала Александра Гончарова.

"Традиционно форум - это заряд положительных эмоций и новые друзья, мастер-классы и встречи с известными людьми. Это возможность не только реализовать себя в спорте, но и проявить творческие и интеллектуальные способности. Именно поэтому мы насытили программу интенсивами - спортивными соревнованиями (номинация "За спортивную Беларусь!"), творческими конкурсами (номинация "За творческую Беларусь!") и образовательными программами (номинация "За интеллектуальную Беларусь!")", - добавила секретарь ЦК БРСМ.

Старт мероприятиям даст парад команд-участниц. Право поднять флаг спортивно-образовательного форума будет предоставлено судье номинации "За спортивную Беларусь!" Павлу Шестаку и представителю команды Гродненской областной организации БРСМ - победителя "Олимпии - 2018" Веронике Трушковой.

Организаторами мероприятия выступают БРСМ, Министерство образования, Министерство спорта и туризма, Миноблисполком.-0-