Стильный, технологичный, "домашний". Восемь фишек минского офиса "Huawei"

Минский офис компании Huawei расположился в современном здании на проспекте Дзержинского. Не заметить его невозможно: над входом красуется узнаваемый логотип и огромная надпись Huawei. Помещение, занимаемое компанией, довольно компактно (всего два этажа), но в нем с комфортом размещаются порядка 300 сотрудников.

Офис, открывшийся в конце 2017 года, выглядит одинаково свежо и стильно как снаружи, так и изнутри.

Вся обстановка, начиная с респектабельного белого холла и заканчивая яркими уютными мини-кухнями, радует глаз и вдохновляет на креативные идеи. Можно сказать, что это идеальное пространство для работы, для отдыха и, что немаловажно, для демонстрации корпоративных достижений. Итак, вот восемь самых ярких фишек минского офиса Huawei (по одной на каждый лепесток в логотипе компании).

№1 Офисный опенспейс: никаких лишних стен

Рабочие места сотрудников Huawei находятся на втором этаже здания. Как и во многих современных офисах, здесь нет отдельных кабинетов: в открытом пространстве гораздо удобнее перемещаться не только людям, но и идеям.

№2 Стильные конференц-залы

Команда Huawei объединяет специалистов из разных стран: штат минского офиса состоит из белорусов примерно на 80%, остальные сотрудники из Китая. Чтобы работать продуктивно, нужно находить общий язык, будь то русский, английский или китайский. Переговоры между коллегами - важная часть повседневной жизни офиса, и для того, чтобы они проходили в комфортной обстановке, в здании есть множество конференц-залов. Каждый из этих небольших кабинетов за стеклянными дверями отличается своим дизайном и цветовым оформлением.

Большие собрания проходят в самом просторном конференц-зале. Тут тоже есть на что посмотреть: сочная палитра ярких цветов, парящие над столом обручи-светильники и, наконец, раздвижные стены. Попав в это помещение, сложно поверить, что здесь могут спокойно расположиться почти 80 человек. Первое впечатление - 40-50 в лучшем случае. Но, как известно, дизайнерская предприимчивость не знает границ, так что при необходимости пространство всегда можно расширить, избавившись от ненужных стен.

№3 Кухни, чтобы подкрепиться, и комната отдыха, чтобы расслабиться

Если в какой-то момент сотруднику захотелось отвлечься от мыслей о проектах и дедлайнах, к его услугам - уютные маленькие кухни и комната отдыха. Всего в офисе шесть мини-кухонь - тихих уголков, где можно перекусить и выпить кофе, прежде чем снова погрузиться в водоворот работы.

Есть и большая кухня с фасадом бодрящего желтого цвета. В ней прекрасно все - от кофеварки и вместительного холодильника (кстати, тоже желтого) до огромного окна с видом на проспект.

Сюда можно заглянуть в любое время, как и в комнату отдыха. Последняя, к слову, идеально подходит для релаксации.

№4 Тренажерка и кикер для активного досуга

Понимая, что всем время от времени нужно уделить внимание себе и своему здоровью, компания предоставила сотрудникам возможность насладиться активным отдыхом, не выходя из офиса. Если вдруг возникло желание сразиться с напарником в настольный футбол или попотеть в тренажерке, достаточно спуститься на первый этаж. Прямо у лестницы можно найти кикер, а чуть подальше - вход в спортзал.

График работы тренажерки составлен так, чтобы не нарушать рабочего ритма офиса. Зал открыт утром с 7.00 до 9.00, в обеденное время с 12.30 до 13.30 и вечером, начиная с 18.00. После тренировки можно освежиться в душе и отправляться по своим делам.

№5 Впечатляющий демонстрационный центр

Демонстрационный центр инновационных и интегрированных решений, расположенный на первом этаже, рассчитан не столько на сотрудников, сколько на гостей офиса Huawei. Смотрится он невероятно эффектно и современно: ненавязчивое освещение, роскошный черно-белый дизайн и множество экранов. В этом помещении есть что-то от космического корабля, супергеройской штаб-квартиры и престижного пентхауса.

В демонстрационном центре презентуются главные разработки и достижения компании в самых разных областях, включая облачные коммуникации, общественную безопасность, инфокоммуникационные технологии.

В центре зала на платформах с подсветкой представлено новейшее поколение техники Huawei, в том числе смарт-часы и смартфоны линейки Huawei Mate.

А еще из демонстрационного центра можно попасть в комнату, где проводятся видеоконференции между иностранными офисами Huawei: центральным - в Шэньчжэне, локальными - в Беларуси, России, Украине.

№6 Инновационный Smart Home с барной стойкой

Особого внимания заслуживает модель Smart Home от Huawei - пожалуй, самый интересный "экспонат" демонстрационного центра. Здесь можно познакомиться с устройством "умного дома", который послушно выполняет все пожелания хозяина, если у того смартфон под рукой.

Еще одна причина подольше задержаться в Smart Home - комфортабельная гостиная с огромным диваном, телевизором и… барной стойкой!

№7 Huawei Open Lab для гостей

Офис Huawei - по-настоящему гостеприимное место, где всегда рады коллегам и партнерам. Для них компания обустроила отдельную рабочую лабораторию - Huawei Open Lab. Все желающие протестировать свои новые разработки могут прийти в офис и воспользоваться оборудованием Huawei.

№8 Американский дизайн с белорусским орнаментом

Вообще дизайн офиса Huawei впечатляет функциональностью и минимализмом, прекрасно отражая дух амбициозной компании, стремящейся к инновациям. По всей видимости, американская фирма, которая занималась оформлением интерьера, взяла за основу модные сейчас стили контемпорари и хай-тек. Особенно радуют глаз цветовые решения: традиционная для офисов гамма "синий-белый-черный" соседствует с комбинациями ярких оттенков, которая выглядит смело и креативно.

Что особенно здорово, так это слияние китайской прогрессивности и белорусской самобытности: в современный дизайн помещений отлично вписался красный орнамент.

Итак, если сложить все фишки вместе, получится вполне оригинальная модель IT-офиса, обладающая китайским характером и европейской внешностью с отпечатком белорусского колорита. Причем такое сочетание смотрится совершенно органично, и в этом - главная "изюминка" минского филиала Huawei.

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