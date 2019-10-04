Стипендии Wargaming получили 16 студентов БГУ

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шестнадцать студентов БГУ стали победителями первого конкурса на соискание гранта "Стипендия Wargaming". Дипломы победителям во время торжественной церемонии вручил директор компании Wargaming Group Limited Владимир Кислый, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сумма выделена по $400 в эквиваленте белорусскими рублями каждый месяц. Таким образом, получается $2 тыс. на семестр. Студенты могут расходовать средства на мероприятия, содействующие личностному и карьерному росту, на другие траты, способствующие созданию условий для научной деятельности, по их усмотрению. То есть они могут делать с этими деньгами все, чтобы приобщиться к науке", - рассказал Владимир Кислый.

По его словам, проведение такого конкурса способствует повышению мотивации студентов к научно-исследовательской деятельности. Стипендии позволяют им публиковать свои материалы в зарубежных изданиях, заказывать перевод научных статей на иностранные языки, оплачивать оборудование.

Владимир Кислый подчеркнул, что победители первого конкурса компании уже успели проявить себя в научной деятельности. "Один из победителей за два года смог, будучи студентом, опубликовать 10 научных работ, другие проводят очень интересные исследования, связанные с медициной, космосом, радиофизикой, химией, - сказал он.- Компания Wargaming видит огромный потенциал в белорусской системе высшего образования, которая внесла существенный вклад в развитие IT-отрасли".

Лауреатами стали студенты четырех факультетов БГУ по итогам 2018/2019 учебного года. В числе стипендиатов обучающиеся химического факультета: Кирилл Вербило, Евгений Ксендзов, Семен Мажейко, Анастасия Орлович, Мирослав Макаревич и Елизавета Сергеева-Некрасова. От физического факультета в списке победителей Валерия Клопова, Дарья Кисурина, Анатолий Кохан, Юлия Голобурда, Владислав Бараев и Марина Чвек. Также стипендий удостоены студенты факультета прикладной математики и информатики Владимир Соколович, Владислав Козловский, Анастасия Шиманская и студентка факультета радиофизики и компьютерных технологий Мария Демидик.

Для получения гранта студентам необходимо было иметь высокую оценку успеваемости, подготовить мотивационное эссе, автобиографию, а также вести научно-исследовательскую деятельность.

В ближайшее время будут оглашены победители второго конкурса на соискание гранта от ведущего разработчика компьютерных игр. Инициатива направлена на поддержку одаренных студентов с целью создания кластера молодежных идей и проектов различной научной тематики.-0-