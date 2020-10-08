Стипендии Wargaming получили 24 студента БГУ

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты БГУ удостоены стипендий компании Wargaming. Торжественная церемония вручения сертификатов состоялась сегодня. Мероприятие прошло в формате диалога студентов с представителями научного сообщества вуза и IT-отрасли, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГУ.

Проект в университете реализуется в четвертый раз. В этом семестре количество стипендий было увеличено с 16 до 24 и расширен список факультетов-участников. В нынешнем перечне награжденных - обучающиеся 2-4 курсов факультетов прикладной математики и информатики, радиофизики и компьютерных технологий, химического, механико-математического, биологического и физического. Обладатели денежных премий были определены по успеваемости и результатам научно-исследовательской деятельности.

Соучредитель Wargaming, заместитель директора по развитию СООО "Гейм Стрим" Владимир Кислый отметил персональной наградой пятикурсника физического факультета Анатолия Кохана. За время обучения студент опубликовал 12 научных работ и трижды становился стипендиатом Wargaming.

Полученные средства можно использовать на научные исследования, приобретение расходных материалов, специальной литературы.

Впервые конкурс был проведен в 2019 году. Инициатива направлена на поддержку одаренных студентов с целью создания кластера молодежных идей и проектов различной научной тематики.-0-