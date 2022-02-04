Стивен Сигал записал видеообращение к Лукашенко и передал его через Соловьева

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный актер Стивен Сигал записал видеообращение к Президенту Беларуси Александру Лукашенко и передал его через российского журналиста Владимира Соловьева, сообщает БЕЛТА.

"Мой друг Сигал записал видеообращение к Президенту: "Ты точно увидишь? - Точно. - Передай". Прислал мне видеофайл", - рассказал Владимир Соловьев. Видео с его кратким рассказом об этом факте опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".

Ранее ресурс также обнародовал фотографию, на которой Александр Лукашенко и Владимир Соловьев смотрят видео на смартфоне журналиста по окончании интервью.

Как сообщалось БЕЛТА, в августе 2016 года Александр Лукашенко встречался со Стивеном Сигалом в неформальной обстановке. Американский актер был в Минске в рамках сотрудничества с крупнейшей белорусской компанией-разработчиком онлайн-игр. И сугубо деловым этот визит не стал: краткая экскурсия по Минску, знакомство с белорусской кухней - за сутки пребывания в столице актер успел многое.

Познакомиться с Александром Лукашенко Стивен Сигал, по его собственному признанию, мечтал давно и, собираясь в Минск, настойчиво просил о встрече. К стране у него отношение особое, в том числе и потому, что актер имеет корни и в Беларуси.

Общение с Президентом тогда получилось живым и для гостя крайне познавательным, с акцентом на сельское хозяйство. Стивену Сигалу показали то, без чего не обходится ни одно белорусское хозяйство, наиболее популярные культуры - свеклу, капусту, морковь. Здесь же в поле состоялась и первая дегустация.

Наблюдал Стивен Сигал и за уборкой картофеля, а также бахчевых - культуры, которая становится в Беларуси традиционной.

За легким ужином в резиденции Президента блюда белорусской кухни гости пробовали буквально с грядки. По вкусу пришлись холодник, картофель и, конечно, белорусское сало. Натуральные белорусские продукты не оставили равнодушными американских гостей.-0-