Сто баллов на ЦТ по физике получили 15 человек

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сто баллов на централизованном тестировании по физике в этом году набрали 15 абитуриентов - почти вдвое больше, чем на ЦТ-2018, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

На ЦТ по физике в 2018 году сто баллов набрали 8 абитуриентов, напомнил Юрий Миксюк. Увеличился также и средний балл - с 26,89 до 51,08.

ЦТ по физике прошло 25 июня. На него было зарегистрировано почти 25 тыс. человек.-0-