Сто баллов на ЦТ по химии набрали 17 человек

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны результаты централизованного тестирования по химии. Сто баллов набрали 17 абитуриентов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

"Сто баллов набрали 17 человек. В 2018 году максимальный результат был у 21 абитуриента", - сказал Юрий Миксюк.

Средний балл по химии в этом году 51,62. В 2018 году он был на уровне 37,43.

ЦТ по химии проводилось 23 июня. На него зарегистрировались более 13 тыс. человек.-0-