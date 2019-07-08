Сто баллов на ЦТ по истории Беларуси набрали 12 абитуриентов

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сто баллов на централизованном тестировании по истории Беларуси набрали 12 человек. В прошлом году такой результат был у 10 абитуриентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Средний балл на ЦТ по истории Беларуси вырос с 36,93 в 2018 году до 50,82 в нынешнем, рассказал Юрий Миксюк. РИКЗ также подвел итоги тестирования по географии и всемирной истории (новейшее время). "На ЦТ по географии ста баллов ни у кого нет. В прошлом году такой результат показал один абитуриент. Средний балл составил 50,77, в 2018 году он был на уровне 35,15", - отметил директор РИКЗ.

Что до всемирной истории, то максимум, как и в прошлом году, набрали два человека. Средний балл на ЦТ-2019 - 50,93, на прошлогоднем - 42,65.

Как сообщалось, на сайте РИКЗ доступны результаты централизованного тестирования по всем предметам. Абитуриенты, которые не смогли пройти ЦТ в основной день (а таких более тысячи), сдают его в резервные - 6, 8 и 10 июля. Получить сертификаты абитуриенты смогут в пунктах проведения ЦТ с 10 июля, а с 13 июля - в БГУ для резервных дней сдачи ЦТ.

Всего на ЦТ в основные дни зарегистрировалось 76 тыс. 888 человек. Они планировали сдавать 258,3 тыс. тестов по учебным предметам.-0-