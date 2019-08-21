Сто баллов на ЦТ в этом году получили 326 абитуриентов

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2019 году по итогам ЦТ стобалльные результаты получили 326 абитуриентов, заявил на заседании коллегии Министерства образования "Об эффективности мер по повышению качества общего среднего образования" министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"По итогам централизованного тестирования 326 выпускников учреждений образования показали 338 стобалльных результатов. Из них выпускниками учреждений общего среднего образования были 252 абитуриента. Это говорит о высоком уровне подготовки школьников к централизованному тестированию", - отметил Игорь Карпенко.

По его словам, учащиеся средних учебных заведений демонстрируют высокие результаты и на международном уровне. "Только за последние три года 180 участников национальных команд привезли с международных олимпиад 145 медалей: 15 золотых, 54 серебряные и 76 бронзовых", - сказал министр.-0-