Сто лучших волонтеров БРСМ со всей Беларуси приедут в Минск 5 декабря

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сто лучших волонтеров БРСМ из всех регионов Беларуси соберет 5 декабря в Минске финальный этап республиканского конкурса "Волонтер года - Доброе Сердце", сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Александра Гончарова.

Традиционно мероприятие начнется с волонтерского интенсива. "Ребята будут разбиты на 4 группы для тренингов. Мы подошли к подбору наших тренеров очень основательно. Первым тренером будет Вероника Рожкова - победитель конкурса в номинации "Лучшая обучающая программа для волонтеров". То, что первый тренинг для волонтеров проведет победитель в этой номинации, было условием конкурса. Второй тренер - это добрый друг и партнер нашей организации - четырехкратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы по спортивным танцам на инвалидных колясках, обладательница золотой медали чемпионата Беларуси (2018) Анна Горчакова. Она будет проводить тренинг по коммуникационным навыкам. Еще два тренера будут от наших партнерских организаций - республиканского общественного объединения "Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО" и частного просветительского учреждения "Офис продвижения инициатив" (с этой организацией мы работаем по программам Европейской волонтерской службы)", - рассказала Александра Гончарова.

Кроме того, под куполом торгового центра "Столица" будут работать 7 интерактивных площадок. "Каждая область будет показывать свою фишку. Например, Минская область создает игровую площадку, Гродненская готовит мастер-класс по кручению бумаги для квиллинга, Брестская будет проводить клоунотерапию и мастер-класс по твистингу (это создание разнообразных фигур из длинных воздушных шаров). Кроме того, мы сделаем самое большое бьющееся сердце из наших волонтеров. Наши сердца будут биться в унисон добру и традициям волонтерского движения. Всех участников ожидает море сюрпризов, встреча с Дедом Морозом, Снегурочкой и символом 2019 года", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Александра Гончарова добавила, что уже традицией стало подводить итоги деятельности за год волонтерского движения "Доброе сердце" именно 5 декабря, в Международный день волонтера. Будут выбраны лучшие волонтерские отряды среди учащейся, студенческой и работающей молодежи. Заслуженные награды получат молодые люди, победившие в номинациях "Личный вклад", "Лучший волонтерский проект", "Лучшая группа в социальной сети". Новинка этого года - номинация "Лучшая обучающая программа". Будет также назван "Лучший территориальный комитет ОО "БРСМ" по реализации республиканских благотворительных акций "Чудеса на Рождество", "В школу с Добрым сердцем", "Мы выбираем помощь пожилым людям", "Восстановление святынь Беларуси", "День защиты детей с БРСМ", благотворительного марафона "Все краски жизни для тебя", молодежного фестиваля-выставки "Пасхальный кулич".

Основная цель конкурса - выявление и поощрение лидеров волонтерского движения, осуществляющих общественную и социально значимую волонтерскую деятельность. "Волонтерство - это не только призвание, но и образ жизни. Волонтерская деятельность открывает возможность проявить себя в разных проектах, перенять опыт специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы и связей с общественностью, представляет новые возможности для профессионального роста. Волонтеры могут поделиться с детьми своими талантами и увлечениями, открывая для них абсолютно другой мир. Благодаря волонтерской деятельности появляется возможность обрести друзей и получить новый социальный опыт", - подчеркнула Александра Гончарова.

Волонтерское движение "Доброе сердце" - одно из ведущих направлений деятельности БРСМ. Оно объединяет 37,5 тыс. юношей и девушек по всей стране. Молодые люди не только реализуют социальные проекты, но и выполняют ответственную миссию помощников на широкомасштабных спортивных и культурно-массовых мероприятиях в Беларуси: оказывают помощь спортсменам, делегациям, официальным лицам, работают со зрителями. В ноябре волонтеры БРСМ работали с делегациями и финалистами международного детского конкурса песни "Евровидение-2018". В составе большой волонтерской команды добровольцы БРСМ планируют работать и во время II Европейских игр - 2019 в Минске.-0-