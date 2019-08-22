22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость авиаперелетов между Беларусью и Грузией может снизиться, заявил посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхелия в эфире телеканала СТВ , сообщает БЕЛТА.

"Много нюансов, почему они (авиаперелеты. - Прим. БЕЛТА) дорогие. Грузинская сторона начала серьезную работу над удешевлением всех сборов, которые потом отражаются на билетах", - сказал Валерий Кварацхелия. Посол рассчитывает, что к концу года эта работа будет завершена.

Кроме того, ведется разговор о том, чтобы добавить новые рейсы в Грузию.

Грузия является популярным направлением для отдыха белорусов. В 2018 году по сравнению с предыдущим число белорусских туристов в эту страну увеличилось на 42%. Беларусь впервые вошла в десятку стран, жители которой чаще всего посещают Грузию.

Количество грузинских туристов в Беларусь также увеличивается. Популярными становятся охотничьи угодья. Грузинских туристов в Беларуси интересует также санаторно-курортное лечение.-0-