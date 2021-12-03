Стоимость билетов на поезда в Россию будет зависеть от заполняемости и даты покупки

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога с 12 декабря открывает продажу билетов в купейные вагоны и вагоны СВ поездов (беспересадочных групп вагонов), курсирующих в сообщении с Россией, по системе динамического ценообразования, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"Белорусская железная дорога с 12 декабря открывает продажу проездных документов в купейные вагоны и вагоны СВ всех поездов (беспересадочных групп вагонов), курсирующих в международном сообщении с Россией (за исключением поезда №2/1 Минск - Москва), с применением системы динамического управления тарифами и стимулирования спроса (ДУТИСС). Этот проект в целях повышения привлекательности пассажирских перевозок железнодорожным транспортом и снижения тарифной нагрузки на пассажиров БЖД реализует совместно с ОАО "РЖД" (АО "ФПК")", - рассказали в пресс-центре.

Основными критериями при формировании тарифа с использованием системы являются уровень процента занятости мест в вагоне соответствующего типа и сроки приобретения проездных документов пассажирами. По мере роста процента заполняемости вагона стоимость проезда постепенно возраста

ет.

Пересчет коэффициентов занятости выполняется в онлайн-режиме при каждом новом оформлении или возврате проездных документов. Система предусматривает как максимальную скидку до 24% (в зависимости от маршрута следования пассажира) за 60 (45) дней до отправления конкретного поезда, так и надбавку в размере 8% при оформлении проезда менее чем за 3 часа до отправления поезда и загрузке вагона свыше 81%.

"При формировании стоимости проезда в указанных поездах отменяется применение скидок/надбавки в зависимости от сроков продажи проездных документов и скидки при одновременной оплате проезда в направлении "туда и обратно". Также не распространяется действие динамического тарифообразования при проезде организованных групп пассажиров", - обратили внимание в БЖД. При этом сохраняется применение скидки 10% при условии проезда индивидуальных пассажиров в плацкартных вагонах на боковых местах (кроме поезда №2/1 Минск - Москва).

Более подробную информацию о графике движения поездов, стоимости и правилах проезда можно получить на сайте БЖД, с помощью официального мобильного приложения "БЧ. Мой поезд" и по телефону контакт-центра 105. Поддержка пассажирам, находящихся за пределами Беларуси, оказывается по телефону +375 222 39 25 47.-0-