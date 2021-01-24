Стоимость квадратного метра жилья с господдержкой в 2021 году не превысит Br1152 - Пархамович

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость квадратного метра жилья с господдержкой в 2021 году не превысит Br1152. Об этом заявил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович в интервью программе "Контуры" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Что касается строительства жилья с государственной поддержкой, то в 2021 году цена за квадратный метр не превысит Br1152. Тем самым мы выполним показатель по соотношению стоимости 1 кв.м с господдержкой и среднемесячной заработной платы. Что касается коммерческого жилья, думаю, цену будет формировать спрос и стоимость основных строительных материалов", - сказал Руслан Пархамович.

В Беларуси за 2021 год планируется построить 4 млн кв.м жилья. В связи с вводом АЭС будет строиться больше домов, в которых электроэнергия будет использоваться для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. "Если в 2018 году мы вводили в строй чуть менее 6 тыс. кв.м электрифицированного жилья, то уже в 2020-м - более 100 тыс. кв.м. На 2021 год запланировано строительство примерно 170 тыс. кв.м такого жилья, тем самым мы приблизимся к показателю в 5% от общего ввода", - отметил министр.

Кроме того, в стране будет возведено 95 тыс. кв.м арендного жилья за счет бюджетных средств. Руслан Пархамович подчеркнул, что этого недостаточно и спрос явно превышает предложение.

В 2021 году будет завершена реализация двух крупнейших инвестиционных проектов в нефтеперерабатывающей отрасли (на Мозырском НПЗ и "Нафтане"), продолжится строительство Белорусской АЭС. В числе важных для Минстройархитектуры проектов на текущий год - строительство производства стеклотары и завершение стройки в "Краносельскстройматериалах", связанной с использованием RDF-топлива в цементной промышленности. Кроме того, в Беларуси будут строиться объекты здравоохранения и транспортной инфраструктуры, детские сады и школы.

Министр также подвел итоги 2020 года. По его словам, в прошлом году производительность труда в строительной отрасли выросла более чем на 3%. Большое внимание уделялось объектам, которые долгое время оставались незавершенными. За 2020 год было завершено строительство более 200 таких проблемных объектов. "Мы практически решили проблему с долгостроями. По состоянию на 1 января 2021 года у нас есть только два проблемных дома по всей стране. Они находятся в Минске. Мингорисполком активно решает вопрос по завершению строительства этих домов", - проинформировал Руслан Пархамович.-0-