Стоимость проезда в поездах в Беларуси с 13 августа увеличится на 5-15%

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые тарифы на железнодорожные перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа в пределах Беларуси начнут действовать с 13 августа, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Тарифы на перевозки пассажиров поездами межрегиональных, региональных и городских линий увеличены в среднем на 5-15% в зависимости от вида сообщения и расстояния перевозки.

Стоимость проезда пассажиров поездами региональных и межрегиональных линий бизнес-класса в среднем увеличится на 5%.

За проезд в поездах межрегиональных линий экономкласса, а также провоз багажа и грузобагажа придется заплатить в среднем больше на 15%.

В региональном сообщении билет на поезд экономкласса подорожает в среднем на 10%.

Тарифы на перевозки пассажиров поездами городских линий устанавливаются за поездку в пределах одного, двух или более тарифных поясов. Они не зависят от расстояния перевозки. То есть поездка в пределах одного тарифного пояса подорожает на 14,3%, в пределах двух - на 24%.

"Решение о пересмотре тарифов в вышеуказанных размерах принято Министерством антимонопольного регулирования и торговли для поддержания уровня окупаемости перевозок пассажиров железнодорожным транспортом", - обратили внимание в БЖД.

В последний раз тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки повышались в декабре 2020 года.

Более подробную информацию о стоимости проезда в поездах городских, региональных и межрегиональных линий можно получить на сайте www.rw.by, а также в контакт-центре Белорусской железной дороги по телефону 105.-0-