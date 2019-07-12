12 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Стоимость шенгенских виз для граждан Беларуси может вырасти с 60 до 80 евро с 2 февраля 2020 года. Соответствующая информация опубликована в официальном журнале ЕС. Ее также подтвердили БЕЛТА в представительстве ЕС в Беларуси.

Кроме того, стоимость виз для детей в возрасте от шести до 12 лет станет 40 евро, тогда как в настоящее время сбор составляет 35 евро.

Вместе с тем изменения в визовых правилах имеют ряд плюсов для путешественников, особенно тех, кто часто посещает страны, входящие в Шенгенское соглашение. В их числе появится возможность подавать заявку на получение визы за полгода до даты планируемой поездки вместо нынешних трех месяцев.

Кроме того, появляются четкие критерии для получения многократных виз максимальной продолжительностью до 5 лет. Воспользоваться такой возможностью смогут те, кто неоднократно получал визы на меньший срок и законно их использовал.

Однако граждан Беларуси изменения в части стоимости виз могут и не коснуться, так как в последние годы сторонами велась работа над соглашениями с ЕС по упрощению визового режима и реадмиссии. "Работа над этими соглашениями практически завершена. Просто для того, чтобы приступить к финальной стадии подписания, должна быть пройдена соответствующая процедура и внутри Европейского союза, и у нас внутри страны. Должны быть проанализированы и взвешены все моменты, возможно, настораживающие стороны. Я убежден, что мы сможем завершить эту работу в ближайшее время", - заявлял министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 14 мая в Брюсселе на полях конференции высокого уровня по случаю десятилетия инициативы ЕС "Восточное партнерство".

В случае подписания соответствующих документов и их вступления в силу до 2 февраля 2020 года стоимость шенгенских виз для граждан Беларуси снизится с нынешних 60 до 35 евро. Предусмотрен и ряд других послаблений.

Отвечая на вопрос, успеют ли стороны заключить соглашения до момента подорожания шенгенской визы, Владимир Макей подчеркнул, что все стороны спокойно двигаются в этом направлении. "Мы обязательно успеем", - заверял в мае глава МИД Беларуси.-0-