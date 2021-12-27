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27 декабря 2021, 21:43

"Стоит быть начеку". Российские эксперты предупредили Беларусь о возможных провокациях перед референдумом

Фото из архива
Фото из архива

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перед референдумом по проекту изменений и дополнений Конституции Беларуси стоит ожидать провокаций со стороны беглых противников действующей власти. Такое мнение в эфире телеканала ОНТ высказали российские эксперты, сообщает БЕЛТА.

Доктор политических наук, профессор МГУ им.М.Ломоносова Андрей Манойло считает, что предстоящий референдум определенные силы попытаются использовать не для конструктивных выводов и предложений, а для провокаций, как это было в свое время в России.

"Это событие знаковое (обсуждение поправок в Конституцию и референдум по ним. - Прим. БЕЛТА), оно будоражит умы. Этим как раз пользуются противники действующей власти. То есть оппозиция всегда пытается оседлать и возглавить волну всеобщего возбуждения, которая возникает в связи с тем, что в жизни страны принимаются знаковые решения, документы и после этого жизнь страны очень сильно изменится", - пояснил эксперт.

Он обратил внимание на схожесть белорусской и российской оппозиции. "Российская внесистемная оппозиция - это публика, на которую без слез не взглянешь, ей уже давно некуда проваливаться - они давно уже провалились (на дно. - Прим. БЕЛТА). По большому счету они устраивают разного рода клоунады вместо того, чтобы вести какую-то внятную политическую борьбу. Похожа ли она на белорусскую? Конечно, похожа. Все они как будто клонированы по одному шаблону и кормятся из одного лотка, одного источника", - сказал он.

Одной из главных черт оппозиции, по мнению Андрея Манойло, является продажность: "Если каждому белорусскому оппозиционеру из верхушки дать по десятку миллионов долларов, они примут Конституцию и первыми же с транспарантами "Даешь поправки", "Идем все голосовать за поправки" выйдут на улицы. Они абсолютно продажны. Пока им платят больше из-за океана".

Политолог, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян подчеркнул, что конституционные изменения, которые могут повлиять на всю страну, на разделение властей, в том числе на делегирование полномочий разным видам власти, это очень важный процесс.

"Хорошо, что в феврале это будет реализовано (речь о предполагаемом проведении референдума по проекту изменений и дополнений Конституции. - Прим. БЕЛТА). Уверен, что перед этим беглые попытаются каким-то образом помешать, - сказал он. - У них постоянно есть какие-то планы, они их вынашивают. Мы прекрасно понимаем, что они далеко не в одиночку это делают, что им помогает в том числе и Европа, и США - на их деньги они и существуют".

"Расслабляться не стоит. Процесс должен идти, референдум пройдет своим чередом, но стоит быть начеку", - добавил эксперт.-0-

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