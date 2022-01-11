Стоит ли детям давать фруктовый сок – отвечает педиатр

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. О пользе и вреде фруктовых соков высказался в своей программе детский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский.

"С точки зрения реальной пользы для здоровья, для кишечника настоятельно рекомендую заменить фруктовые соки на свежие цельные фрукты или фруктовое пюре", - сказал доктор. Врач объясняет, что практически любой фруктовый сок – это концентрированные углеводы и сахара. А это негативно сказывается на здоровье. Употребляя такую "сладкую водичку" ребенок не получает то количество всех полезностей, которые содержатся именно в мякоти фруктов.

Комаровский также обратил внимание, что все чаще во всем мире об этом говорят и диетологи.-0-