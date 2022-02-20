Стояла задача сорвать референдум. КГБ предотвратил незаконные действия беглых

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действия, направленные на срыв референдума, на воспрепятствование реализации гражданами Республики Беларусь их конституционного права на участие в управлении и жизни общества и государства, является тяжким преступлением и проявлением экстремизма. Об этом заявил в эфире ОНТ заместитель начальника Следственного управления КГБ Константин Бычек, сообщает БЕЛТА.

"Комитетом государственной безопасности продолжаются мероприятия по пресечению противоправной деятельности лиц, предпринимающих попытки оказания незаконного воздействия на членов избирательных комиссий по проведению референдума. Действия, направленные на срыв референдума, на воспрепятствование реализации гражданами Республики Беларусь их конституционного права на участие в управлении и жизни общества и государства, является тяжким преступлением и проявлением экстремизма, - сказал Константин Бычек. - КГБ известны все заказчики, организаторы, исполнители, координаторы и спонсоры преступных деяний. В конечном итоге принцип неотвратимости наказания будет реализован в соответствии с действующим законодательством".

Как сообщалось, Комитет государственной безопасности Беларуси раскрыл группы, которые под руководством иностранных кураторов планировали срыв конституционного референдума. Люди, которые получали указания из-за рубежа, призывали портить бюллетени, запугивать членов избирательных комиссий и угрожать им. В письмах, которые они отправляли от имени милиционеров и судей, - прямые угрозы и указание на то, что известны их адреса. Кураторы из-за границы установлены, координаторы и рядовые исполнители в Беларуси задержаны.

"Это продолжение той самой гибридной войны, - отметил председатель правления белорусского общества "Знание" Вадим Гигин. - Фактически в отношении Беларуси западные хозяева наших беглых экстремистов сняли все флажки. Допустимо все абсолютно. Можно перейти любую черту. Другой вопрос, что люди, которые решаются на такие шаги должны, понимать что будут нести ответственность и государство защитит тех людей, которые выполняют свой общественный долг всей силой государство. Это нужно понимать".

Политолог добавил, что в Беларуси никто из граждан-патриотов не останется один на один с угрозами и с теми бандитами, которые пытаются вмешаться в их жизни. "Если брать международный опыт, то избирательная система наряду, например, с налоговой системой - это самая защищенная и самая охраняемая государством система. Любая попытка вмешательства туда, запугивание людей, которые организовывают избирательный процесс, воспринимается, как прямая угроза национальной безопасности со всеми вытекающими последствиями", - подчеркнул он.-0-