Столетие БГУ внесено в список памятных дат ЮНЕСКО

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столетие Белгосуниверситета внесено в список памятных дат ЮНЕСКО. Это значимое событие университет отметит 30 октября 2021 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Такое решение принято на 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. Всего в календарь мероприятий на 2020-2021 годы вошли 59 наиболее важных событий со всего мира. От Беларуси в список также включено празднование 150-летия со дня рождения живописца Фердинанда Рущица.

"Внесение столетия БГУ в календарь ЮНЕСКО наделяет это мероприятие международным статусом, подтверждает значимый вклад белорусского вуза в развитие мирового образования и науки, а само событие отражает идеалы и ценности человечества, его культурное многообразие. Теперь университет официально имеет право использовать логотип организации на печатной и визуальной продукции, приуроченной к 100-летнему юбилею", - рассказали в пресс-службе.

За историю проведения мероприятий при поддержке ЮНЕСКО из всех учреждений высшего образования Беларуси только даты БГУ в разное время были включены в этот список. Среди них 90-летия со дня рождения выдающихся ученых-историков Николая Никольского и Владимира Перцева в 1967 году, а также 50-летие БГУ в 1971-м.

Университет активно сотрудничает с ЮНЕСКО благодаря деятельности кафедр по естественно-научному образованию на химическом факультете и "Радиация и менеджмент окружающей среды" в Международном государственном экологическом институте им. А.Д. Сахарова БГУ.

ЮНЕСКО принимает участие в праздновании годовщин и знаменательных дат в области науки, культуры и просвещения государств - членов ООН с 1956 года с целью придания этим событиям мирового значения. За это время при информационной, организационной или финансовой помощи ЮНЕСКО было проведено более 800 памятных мероприятий. Все они затрагивают вопросы сохранения, изучения и освоения историко-культурного, литературного и природного наследия. При поддержке ЮНЕСКО в Беларуси отмечались юбилеи выдающихся деятелей и различные события с мировым или региональным значением - всего более 60 мероприятий. Среди них 40-летие Национального академического драматического театра им. Я. Коласа, 1150-летие Полоцка, 450-летие белорусского книгопечатания.-0-