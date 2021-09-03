3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная милиция будет патрулировать улицы города на сегвеях, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"Руководство ГУВД Мингорисполкома рассматривает возможность введения сегвеев в работу сотрудников, занятых патрулированием улиц города, - рассказали в ведомстве. - Сегодня наряд милиции, который осуществляет патрулирование в районе парка Челюскинцев, вышел в город на сегвеях".

Милиция напоминает о ряде правил, которые нужно соблюдать при передвижении на сегвеях и гироскутерах. Необходимо выбирать подходящую площадку для катания и использовать защитную экипировку; придерживаться безопасной скорости, останавливаться плавно и аккуратно; сохранять безопасную дистанцию до людей, объектов, предметов во избежание столкновений и несчастных случаев.

Запрещается использовать сегвеи и гироскутеры на дорогах общего пользования, предназначенных для движения автомобилей или общественного транспорта; использовать электротранспорт в состоянии опьянения и под действием любых препаратов, замедляющих реакцию; пользоваться мобильным телефоном или иными техническими приспособлениями при движении.-0-