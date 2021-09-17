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17 сентября 2021, 11:59

Столпинская: молодежь с большим интересом участвует в патриотических квизах

Фото БРСМ
Фото БРСМ

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 2 тыс. молодых людей из всех регионов Беларуси стали участниками онлайн-квизов Белорусского республиканского союза молодежи "Ведаю Беларусь", прошедших в преддверии Дня народного единства, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Центрального комитета БРСМ Наталья Столпинская.

"Белорусская молодежь с огромным удовольствием включается в патриотические проекты, связанные с историко-культурным наследием Беларуси. Это подтверждает возрастающее количество участников онлайн-квизов "Ведаю Беларусь". В прошедших 10 и 16 сентября интеллектуальных состязаниях приняли участие 2400 ребят. При этом был установлен рекорд прохождения игры. Победителем квиза "Культура Беларуси" стала Екатерина Дубик из города Иваново Брестской области. Из 30 заданных вопросов ей удалось ответить правильно на 29, причем за рекордное время - 1 минута 35 секунд. Лучшим знатоком квиза "География Беларуси" стала Раик Анастасия из средней школы №11 города Лиды. За 1 минуту 56 секунд она правильно ответила на 28 вопросов", - рассказала Наталья Столпинская.

Онлайн-квизы "Ведаю Беларусь" являются составной частью одноименного республиканского патриотического проекта БРСМ, посвященного Году народного единства. "Заключительный квиз трилогии состоится 20 сентября. Тема - "История Беларуси". Игровая ссылка в течение этого дня будет размещена в официальных группах БРСМ в соцсетях. Традиционно стать участником игры и пройти квиз, состоящий из 30 вопросов, можно будет в любой момент", - дополнила официальный представитель ЦК БРСМ.

По ее словам, награждение победителей онлайн-квизов состоятся в конце октября во время финала республиканского чемпионата "Ведаю Беларусь" по скоростной сборке спилс-карт Республики Беларусь.

Интеллектуальные соревнования "Ведаю Беларусь", связанные с историей, географией и культурой страны, организованы на платформе образовательного онлайн-сервиса для создания кроссвордов и логических игр.-0-

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