Стома: белорусские медики работают по актуальным протоколам лечения больных COVID-19

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медики в Беларуси работают по актуальным протоколам лечения больных с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил журналистам ректор Гомельского государственного медицинского университета Игорь Стома, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодняшний день у нас те же подходы, которые есть во всех развитых странах мира в отношении лечения COVID-19. Не так давно у нас была лекция профессора из Дании, и она еще раз подчеркнула, что подходы, которые используют белорусские инфекционисты, реаниматологи, - такие же. Это и глюкокортикостероидная, антикоагулянтная поддержка, и вопросы противовирусной терапии на ранних сроках. То есть то, что делаем мы, делают во всем мире в плане лечения COVID-19", - заявил ректор.-0-