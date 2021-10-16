Стома: применяемые в Беларуси вакцины защищают от тяжелых форм, вызванных штаммом дельта

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Применяемые в Беларуси вакцины защищают от тяжелых форм, вызванных штаммом дельта COVID-19. Об этом ректор Гомельского государственного медицинского университета, врач-инфекционист Игорь Стома заявил в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", сообщает БЕЛТА.

"Еще раз хочу подчеркнуть, что тяжелые пациенты - это непривитые пациенты. Те прививки, которые мы имеем в Беларуси, защищают в том числе от тяжелых форм, вызванных дельта штаммом", - сказал Игорь Стома.

Он обратил внимание, что прививки не защищают от самого заболевания, но защищают именно от тяжести заболевания. "На сегодняшний день поменялась парадигма оценки эффекта вакцин. Эта вакцина работает против COVID-19 не тогда, когда человек не заболел, а тогда, когда он заболел, но заболел в легкой форме - не умер, не попал в реанимацию", - пояснил ректор медицинского вуза.

Что касается вакцинации, Игорь Стома подчеркнул, что в Беларуси она добровольная. "Вопросы касательно здоровья каждого человека - это его вопросы в первую очередь. Однако в истории инфектологии это всегда баланс между персональными свободами и безопасностью общества, в котором ты находишься", - заметил эксперт.

Он привел пример школ, когда многие родители не хотели бы, чтобы в классе у их детей вели уроки непривитые учителя. Равно как многие пациенты не хотели бы обращаться за медпомощью в те учреждения, где значительное количество специалистов не привиты.

Что касается эффективности вакцинации, Игорь Стома подчеркнул, что дискуссии окончены: "На сегодняшний день эксперты, профессионалы в области медицины не дискутируют. Весь мир, в том числе ведущие медицинские организации обозначили, что нет меры более эффективной в плане профилактики COVID-19, чем вакцинация. Поэтому дискутировать с кем-либо на тему эффективно это или нет, наверное, уже не имеет смысла".-0-