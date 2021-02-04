Стома: риск от COVID-19 сегодня превышает потенциальные риски от зарегистрированных вакцин

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Риск от инфекции COVID-19 сегодня превышает потенциальные риски от зарегистрированных вакцин. Об этом заявил ректор Гомельского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук Игорь Стома в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Любой образованный грамотный человек понимает, что риск от инфекции COVID-19 на сегодняшний день превышает потенциальные риски от зарегистрированных вакцин", - отметил Игорь Стома.

Ректор ГГМУ рассказал, что привился от коронавируса, как только в Беларуси появилась доступная для медработников вакцина. Это был российский препарат "Спутник V".

"Все из зарегистрированных на сегодняшний день в мире вакцин не завершили третью фазу клинических испытаний. Когда мы говорим о вакцине "Спутник V", то буквально несколько дней назад в журнале "Ланцет" (британское издание The Lancet - один из наиболее известных, старых и самых авторитетных общих журналов по медицине. - Прим. БЕЛТА) опубликованы промежуточные результаты третей фазы клинических испытаний. Это авторитетный журнал, который отвечает за те публикации, которые в него попадают. По предварительным данным, клиническая эффективность данной вакцины выше 91%", - подчеркнул Игорь Стома.

По его словам, сейчас в Беларуси идет вакцинация медицинских работников, специалистов из сферы образования и работников, оказывающих помощь людям в домах круглосуточного пребывания. Ожидается, что весной начнется вакцинация остальных категорий граждан. Она будет бесплатная и добровольная, подчеркнул медик.

"Те данные, которые мы имеем по всему миру, говорят, что и в отношении нового британского варианта, и так называемого бразильского варианта, и южно-африканского варианта вируса имеющиеся вакцины покажут свою эффективность", - добавил Игорь Стома.

Он посоветовал осторожно подходить к вопросам вакцинации людям с поливалентной аллергией. У препарата "Спутник V" также нет лицензии на вакцинирование детей и беременных. В то же время Беларусь инициировала изменения в инструкцию по использованию "Спутник V", чтобы прививаться могли также люди старше 60 лет.

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Кроме того, по инструкции, нежелательно прививаться в течение месяца после острой инфекции. А вот спустя три месяца вакцинация будет полезна. Также медик посоветовал привиться людям, которые хотят в будущем предотвратить возможность передачи вируса близким людям.

По заявлениям разработчиков, вакцина "Спутник V" будет защищать организм человека в течение двух лет. Некоторые исследования показывают, что это срок может колебаться в пределах от шести месяцев до двух лет. "В любом случае, мы ожидаем, что это не пожизненный иммунитет и понадобится ревакцинация", - отметил ученый.

По его словам, сейчас в Беларуси идет вакцинация медицинских работников, специалистов из сферы образования и работников, оказывающих помощь людям в домах круглосуточного пребывания. Ожидается, что весной начнется вакцинация остальных категорий граждан. Она будет бесплатная и добровольная, подчеркнул медик.

"Те данные, которые мы имеем по всему миру, говорят, что и в отношении нового британского варианта, и так называемого бразильского варианта, и южно-африканского варианта вируса имеющиеся вакцины покажут свою эффективность", - пояснил Игорь Стома.

Он посоветовал осторожно подходить к вопросам вакцинации людям с поливалентной аллергией. У препарата "Спутник V" также нет лицензии на вакцинирование детей и беременных. В то же время Беларусь инициировала изменения в инструкцию по использованию "Спутника V", чтобы прививаться могли также люди старше 60 лет.

Кроме того, по инструкции, нежелательно прививаться в течение месяца после острой инфекции. А вот спустя три месяца вакцинация будет полезна. Также медик посоветовал привиться людям, которые не переболели COVID-19, но хотят в будущем предотвратить возможность передачи вируса близким людям.

По заявлениям разработчиков, вакцина "Спутник V" будет защищать организм человека в течение двух лет. Некоторые исследования показывают, что этот срок может колебаться в пределах от шести месяцев до двух лет. "В любом случае мы ожидаем, что это не пожизненный иммунитет и понадобится ревакцинация", - подытожил ученый.-0-