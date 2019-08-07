Страхование профответственности проектировщиков за документацию могут ввести в Беларуси

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси прорабатывается вопрос введения в практику страхования профессиональной ответственности проектной организации за разработанную проектную документацию, сообщил журналистам министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, работа проектировщиков вызывает много справедливых нареканий. "Мы этой темой занимаемся. К сожалению, пока не нашли общий язык со страховыми организациями. Самый главный вопрос: что мы страхуем? Или мы страхуем в целом деятельность проектной организации, или конкретного проектировщика, объект, который проектируется. От этого зависят цифры страховки", - отметил он.

Министерство придерживается мнения, что нужно страховать в целом деятельность проектной организации. Период страхования может составлять два-три года. "Будем проводить это через наши документы, которые в том числе аттестовывают проектные организации. То есть если организация будет претендовать на получение аттестата на объекты II и I категорий, которые являются серьезными с точки зрения строительства, она должна иметь страховой полис на случай своих ошибок", - пояснил Дмитрий Микуленок.

Решение по этому вопросу предполагается принять до конца года. "Тема очень серьезная. Нареканий к проектным организациям действительно очень много, и справедливых", - добавил министр.-0-